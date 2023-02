Türkler kalbimde her zaman yaşayacak

İspanya'nın Madrid özerk yönetimine bağlı Acil ve Anında Müdahale Ekibi (ERICAM) deprem bölgesindeki 8 gün süren çalışmalarının ardından ülkelerine, Türk halkına yardım etmiş olmanın verdiği huzurla döndüklerini belirtti. Doktor Ester Armela, "Birlik içinde ve yerel ekiplerle koordine bir çalışma yürüttük. Hepimizin hedefi ortaktı: Enkaz altından can kurtarmak" dedi. Depremden 6 gün sonra enkazdan çıkarılan 50 yaşındaki bir kadının ilk yardım çalışmalarına destek verdiğini aktaran İspanyol doktor, "Türkiye'de kalbimin bir kısmını bıraktım. Sevdiklerini, her şeyini kaybeden ama bizim rahat çalışmamız için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışan, bize çay ve yemek getiren Türk aileler de benim kalbimde her zaman yaşayacak. Bize karşı davranışları çok özeldi" dedi. Jaime Picazo da depremzedelerin toplanma alanlarından birinde Ayşe adlı bir çocuğun yanına gelerek kendisine sarıldığını ve öptüğünü anlattı.