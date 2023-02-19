Yazıklar olsun: Doktorum diyerek depremzedeleri dolandırdı

Asrın felaketinin ardından İstanbul'dan deprem bölgesine gidip kendisini sözde doktor olarak tanıtan ve ilaç parası adı altında dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli N.E. (29) İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Asıl mesleğinin elektrikçilik olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce de nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Sahte doktoru ortaya çıkaran ise İstanbul Maltepe'den deprem bölgesine yardıma gidip dönen yazılım mühendisi M.F.Y. (26) oldu. Doktor olduğunu ileri sürerek ilaç parası isteyen N.E.'ye 3 bin lira nakit ve cep telefonunu veren M.F.Y, şüphelinin ortadan kaybolması üzerine şüphelenerek İstanbul'a dönünce şikâyetçi oldu. Şüphelinin Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı, daha sonra İstanbul'a geldiği öğrenilirken şüphelinin üzerinden 8 bin 650 lira ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.Şüphelinin deprem bölgesinde birkaç küçük yaralanmayı pansuman ederek doktor olduğuna inandırdığı anlaşıldı.