Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yıkılan evlerinin enkazından 38 saat sonra çıkarılan Fatma Ela Aşıcı'nın sağ kolu dirseğinin üzerinden kesildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ortopedi servisinde tedavi gören Fatma Ela'ya pedagoglar tarafından psikolojik destek veriliyor. Depremde anne ve babasını kaybeden 4.5 yaşındaki kıza teyzesi bakıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda Fatma Ela'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından ziyaret edildiği anlar yer alıyor. Askerlerin hediyeler vererek oyun oynadığı Fatma Ela, kısacık ömründe minik bedeninin ve ruhunun yaşadığı acılara rağmen çocuk masumiyetiyle etrafına neşe saçmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da videoyu "Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün" mesajıyla paylaştı.