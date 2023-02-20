Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenlikli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının bildirdi. Bugün 71 ilde eğitim öğretime başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilden diğer illere naklini aldıran öğrenci sayısının da 74 bin 884'e yükseldiğini ifade etti. Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını belirtti.

Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimin başlatılacağını belirten Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." dedi.

Valiler, il millî eğitim müdürleri ile 10 ili kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

10 ildeki tüm hastanelerde 1 Mart'a kadar hastane sınıfları açılacak

10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler. 1 Mart tarihi itibariyle LGS'ye girecek sekizinci sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek on ikinci sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursu açacağız. İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de sekiz ve on ikinci sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak öğrencilerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak

10 ildeki 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da belirten Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise özellikle iki ve üçüncü kategoride olan illerimiz için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakan Olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini ihtiyaç duydukları her türlü eğitim, öğretim materyalini bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." dedi.

İkinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretim ertelense de çadır kent ve konteynır kentlerde Gaziantep Islahiye'deki gibi anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacaklarını belirten Özer, eğitim öğretimin yanı sıra öğrencilere psikolojik olarak destek olmak için hizmete alınan psikososyal destek merkezi sayısının 377'ye ulaştığını açıkladı. Özer, "Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımızı oyun, etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar ve bu kapsamda sayıyı her geçen gün daha fazla artıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.