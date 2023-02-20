Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız

"DEMİRİMİZDE, ÇİMENTOMUZDA TEDARİKTE HERHANGİ BİR PROBLEM, SIKINTI YOK"

Bakan Kurum, inşat sürecine dahil tüm planlamaları yaptıklarını ifade edip 22 Şubat Çarşamba günü inşaat malzemecileriyle bir araya geleceklerini söyleyerek, "Tedarik zincirini kuracağız. Çünkü 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa faaliyetleri başlayacak. Görüştük, onlarla ilgili de bir problem yok. Demirimizde, çimentomuzda tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı yok. Dolayısıyla hep birlikte, nasıl depremin ilk anında tek yürek olduysak, bütün Türkiye'nin kalbi yüreği deprem bölgeleri için attıysa, aynı anlayışla vatandaşlarımızı evlerine sokana dek onları sağlam, güvenliği yapılara oturtana dek aynı anlayışla 24 saat esasıyla çalışacağız." dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNASYONU TOKİ ELİYLE YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, gazetecilerin deprem bölgesinde yapılacak yapılara özel girişimlerin, müteahhitlerin de katılıp katılmayacağını sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Buranın tamamının koordinasyonunu devletimiz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Burada bizim bağlı, ilgili bütün iştiraklerimizle Yap İşleri Genel Müdürlüğü'müz, Emlak Konut Genel Müdürlüğü'müz inşa faaliyetlerini yürütecek. Direkt köylerimizde tek katlı yapılarımız, orada vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bölgenin kültürel dokusu, sosyal ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarımızı yaptık ve tamamen süreci biz yürüteceğiz. Bağışçı bir vatandaşımız varsa, konut yapmak isteyen bir vatandaşımız varsa, ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim çizeceğimiz, onaylayacağımız ve yine buradaki müşavirlik denetim sürecini bizim yürüteceğimiz sistem dâhilinde yapacak. Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz."

"MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YERLEŞİME MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, uygun olmayan yerlere kesinlikle yerleşim için müsaade edilmeyeceğini aktararak, "Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Birçok bölgemizde tarım arazilerimiz mevcut. Tarım arazilerinde yeraltı su seviyesine bakıyoruz, zemin emniyetine bakıyoruz. Dolayısıyla uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz ve mümkün olan her yerde dağlara doğru sağlam zemini bulduğumuz yerlerde, fay hattına uzak olan yerlerde yerleşimi öngörüyoruz. Örneğin İslahiye'de dağdan fay hattımız geçiyor. Dolayısıyla orada fay hayatından da uzak bir mesafede en doğru zemin nereyse orada yerleşeceğiz." dedi.