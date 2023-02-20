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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Baykar 22 daire ile katıldı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi. Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kampanyada şu ana kadar 500 evin sisteme kaydolduğunu açıkladı.
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Baykar 22 daire ile katıldı
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