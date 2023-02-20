BirGün’den yardım değil iftira kampanyası! BirGün’ün ‘Fişlenme’ korkusuyla bağış haberi yalan çıktı

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın Polis memuru, 60 bini aşkın Jandarma, 1000 de Sahil Güvenlik personelinin görev yapmaya devam ediyor. Tarihimizin en büyük deprem felaketini yaşadığımız bu acı günlerde, yaralarımızı sarmak, beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için yardım kampanyaları başlatıldı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, hizmet binaları, lojmanlar ve evlerinde depreme yakalanarak şehit düşen polis memuru ve ailelerine destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

BİRGÜN'DEN YARDIM DEĞİL İFTİRA KAMPANYASI

BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in, Türk Polis Teşkilatı mensuplarını karalamaya yönelik haber hazırladığı görüldü. Bildircin, "Fişlenmekten korkan polisler, 500 TL olarak belirlenen bağışı belirlenen hesaplara yatırdı" şeklinde iftira dolu habere imza attı.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, İl Emniyet Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, "Yaşanan bu doğal afet ülkemizi derinden sarsmış, birçok vatandaşımız ile birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz canı pahasına kahramanca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarımız gerek hizmet binalarında gerek lojmanlarda gerekse de evlerinde depreme yakalanarak şehit olmuş, kendileri ile eş ve çocukları vefat etmiş veya yaralanmıştır "denildi.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ayrıca BirGün gazetesinin fişleme iddialarının aksine gönüllülük esasına göre yardım toplanacağının altı çizildiği görüldü. Gönderilen yazının devamında ise; şunlara yer verildi: "Ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde büyük bir aile olan ve depremden maddi, manevi anlamda etkilenen Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın yanlarında olmak ve acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla bir yardım kampanyası başlatılmış olup, Vakfımız Genel Müdürlüğünce depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye iller dışında diğer illerde görev yapan "Emniyet Teşkilatı mensuplarından" gönüllülük esasına göre maddi yardım toplanarak, depremden zarar gören mensuplara/hak sahibi yakınlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır" diyerek yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

BİRGÜN NERDEN TUTSA ELİNDE KALIYOR

BirGün gazetesinin, "Yapılan yardım miktarları birim amirlerine takip edilecektir. Notu da düşüldü" şeklindeki başka bir iddiası ise; yazının sonunda yer alan bağış yapılacak yerin Vakıflar Bankası EGM Şubesine ait IBAN numarasına isteyen polis memurunun yardım yapabileceği paylaşıldı.