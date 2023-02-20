Deprem bölgesinde salgın hastalık yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını tespit edilmediğini söyledi. Hatay'da dün basın toplantısı düzenleyen Koca, deprem bölgesinde görülen ve spekülasyona konu edilemeyecek hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu:Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır.Döküntülü hastalıkların depremden etkilenen 11 ilde de stabil seyrettiği görülmüştür. Kahramanmaraş'ta bir suçiçeği vakamız mevcut olup, hasta izolasyona alınmıştır. Temaslı takibi yapılmaktadır.Valilik ya da kaymakamlıkların 'Musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik için kullanılmalıdır.Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemelerini ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürüyoruz. Millet de devlet de buradadır. Birlikte uyandığımız afet sabahının yaralarını birlikte saracağız.