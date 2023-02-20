Enkazların arasından yükselen piyano sesi

Kahramanmaraş'ta 7.7. ve 7.6'lık depreminde ardından depremzedelere yardım etmek için Hatay Antakya'ya gönüllü olarak giden müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya, hasar görmüş bir okulda piyano başına geçti.

Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video

DUYGU DOLU ANLAR

Okulun ağır hasar gördüğü müzik sınıfındaki piyanonun başına geçen öğretmen Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı.

Binaların çöktüğü kentte enkazların arasından yükselen piyona sesi duygu dolu anlar yaşattı. Kayıt altına alınan o anlar sosyal medyada gündem oldu.