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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:36 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:37

Enkazların arasından yükselen piyano sesi

Hatay’daki depremzedelere yardım eden gönüllü müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya depremde zarar gören okulun müzik odasında piyano çaldığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Enkazların arasından yükselen piyano sesi

Kahramanmaraş'ta 7.7. ve 7.6'lık depreminde ardından depremzedelere yardım etmek için Hatay Antakya'ya gönüllü olarak giden müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya, hasar görmüş bir okulda piyano başına geçti.

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DUYGU DOLU ANLAR

Okulun ağır hasar gördüğü müzik sınıfındaki piyanonun başına geçen öğretmen Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı.

Binaların çöktüğü kentte enkazların arasından yükselen piyona sesi duygu dolu anlar yaşattı. Kayıt altına alınan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Enkazların arasından yükselen piyano sesi
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