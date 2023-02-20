MSB paylaştı! 1’i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında.
5 KİŞİ YAKALANDI
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2023
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/ZSz7Z0ni8x