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Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:42

MSB paylaştı! 1'i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıklandı.

MSB paylaştı! 1’i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında.

5 KİŞİ YAKALANDI

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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MSB paylaştı! 1'i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı
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