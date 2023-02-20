Son dakika | Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay’da! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyorlar

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Antakya'da incelemelerde bulunuyor.





Başkan Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.



Bölgede arama kurtarma ekipleri ile konuşan Başkan Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı.





Başkan Erdoğan ile Bahçeli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik ediyor.





BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

.