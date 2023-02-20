Soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem soruşturmaları kapsamında 432 şüpheliden 131'i tutuklandı, 127'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 57'si hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltında bulunan şüpheli sayısı 17 olurken, şüphecilik vasfı değerlendirilenlerin sayısı 2, yurt dışında olduğu değerlendirilen şüpheli sayısı 5, öldüğü tespit edilen 11 ve ifadeleri alınarak serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 54 olarak açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını açıkladı. EGM 129 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 24'ünün tutuklandığı kaydetti.