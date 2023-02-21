865 bin aileye 10’ar bin TL

İki büyük felaketin ardından 6 bin 414 artçı depremin meydana geldiği 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgedeki çalışmalara ilişkin son verileri paylaştı. Can kaybı 41 bin 156'ya yaralı sayısı 114 bin 991'e yükseldi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 19 bin 436 personel görev yaparken, sahada görevlendirilen personelle birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245 bin 198 oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının Hatay dışındaki diğer illerde tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.Hatay'da 15 binada çalışmaların devam ettiğini belirten Sezer, "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte 300 bine yakın çadırı bölgeye ulaştırdık. 7 bine yakın konteyner de hazırlanmış durumda. Bölgede 1 milyon 263 bin 934 afetzedemize barınma hizmeti sunuyoruz" bilgisini paylaştı. Afet bölgesinden tahliye edilen kişi sayısının 485 bini aştığını belirten Sezer, "11 ilimizde yoğun bir hasar tespit çalışması var. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar afetten etkilenen vatandaşlara ödediğimiz 10 bin liralık destek ödemelerinde 864 bin 941 aileye ödeme yapmış durumdayız. Kira ve taşınma yardımlarıyla ilgili başvurularımızı e-devlet üzerinden alıyoruz. Bu noktada 512 bine yakın başvuru almış durumdayız. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında da şu ana kadar 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var" şeklinde konuştu.Bölgede 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev alıyor. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan hava köprüsünde Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yaparken bugüne kadar toplam 11 bin 907 sorti yapıldı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla MSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi de görev alıyor.