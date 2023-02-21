“Adıyaman’da kalıcı konutların planlamasını yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yeni kalıcı konutların planlamasının yapıldığını belirterek, "Buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak" dedi.Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kenti ziyaretinde, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da çok hummalı bir faaliyet olduğunu anlattı. Yeniden inşa ve normal hayata dönüş için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilde olduğu gibi, arkamızdaki bölgede 1800 konteynerlik bir alanın altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın itibarıyla bu bölgede konteynerlerimizi yerleştirip depremzede vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız. Aynı şekilde Adıyaman'ın 14 bölgesinde yoğun bir çalışma var. Bu hafta itibarıyla da konteynerlerimize vatandaşlarımızı almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, "Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla, elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.