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Giriş Tarihi: 21.2.2023 19:55 Son Güncelleme: 21.2.2023 19:59

Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmelerin imzalandığını belirterek "1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

Başkan Erdoğan İlk sözleşmeleri imzaladık diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bölgeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerini gerçekleştiren Başkan Erdoğan basın açıklaması yaptı.

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"İLK SÖZLEŞMELERİ İMZALADIK"

Başkan Erdoğan konuşmasında "Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık." dedi.

1797 KONUTUN İNŞASINA BAŞLANIYOR

1797 konutun inşa sürecinin başlayacağını kaydeden Başkan Erdoğan, "Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Konut ve köy evlerini bir yıl içinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
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