Başkan Erdoğan ve Bahçeli, bugün de incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.