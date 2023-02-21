Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK
Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
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Başkan Erdoğan ve Bahçeli, bugün de incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti