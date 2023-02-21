CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği böyle görüntülendi... “Biz burada kurtarma derdindeyiz, bunlar mal derdinde”

Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini de belediyenin Fen İşlerinde saha şefi yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı. Depremin 7. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan binaya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'nci kattaki eve girip eşya çıkardı. O anları saniye saniye görüntüleyen gönüllü vatandaş, "itfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin aldıkları çantayı sokakta bekleyen görevlilere verdikleri de kaydedildi.
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu. Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı. Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.
FELAKETİN 7. GÜNÜ KAYDEDİLDİ
Antakya İlçesi Akevler Mahallesi Meltem Sokak'taki Levent apartmanının 5'nci katına itfaiye ekiplerinin merdivenler girdiği gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı. Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı.
BÜTÜN SOKAK YIKILMIŞ
Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent apartmanının 5'nci katına merdiven aracılığıyla giren itfaiye ekipleri, iddiaya göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kardeşlerinden Mehmet Savaş'ın evine girdi. Savaş'ın ailesine ait özel eşyaları alan ekipler, kendilerini sokakta bekleyen kişiye çanta ve eşyaları teslim etti.
"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BUNLAR MAL DERDİNDE"
Arama-kurtarma gönüllüsü vatandaşın yaşananları an be an kaydettiği görüntülere SABAH ulaştı. Gönüllü vatandaş video da "Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar. Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi.
5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar. Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi. Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi. "Ne aldınız sorusuna" "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.