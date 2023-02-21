CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği böyle görüntülendi... “Biz burada kurtarma derdindeyiz, bunlar mal derdinde”

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu. Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı. Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.