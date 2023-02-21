Hatay’da 10 tutuklama

Hatay'da yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhit, yapı denetim sorumlularının da olduğu 10 şüpheli tutuklandı. 56 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Antakya ve Defne ilçelerindeki ölüm ve yaralamalardan sorumlu tutulan, aralarında müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve fenni mesullerin de bulunduğu 56 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Soruşturma birimleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli de tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.