Sağlık Bakanlığı'na bağlı çevre sağlığı ekipleri Hatay'da su güvenliği için çalışmalar yapıyor. Depremden etkilenmeyen ve şebeke suyunun verildiği bölgelerden numune alan ekipler test için sahra hastanesi bünyesinde kurulan mobil laboratuvara götürüyor. Testler sonucu suyun kullanıma uygunluğu tespit ediliyor. Depremden etkilenen ve şebeke suyunun verilmediği bölgelere ise belediyeler tarafından tankerler ile su taşınıyor. Tankerlere verilen suyun klorlanması ve test edilmesi süreçleri çevre sağlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Hatay'da şebeke suyu günlük kullanım için uygun lakin henüz içme amaçlı kullanılamıyor.

Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir." ifadelerini kullandı