İletişim Başkanı Altun’dan Hatay merkezli depremler sonrası ’dezenformasyon’ uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede ardı ardına yaşadığımız iki depremden sonra maalesef yeniden birtakım kasıtlı dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetler afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

"GEREK GÖRÜLEN DURUMLARDA YASAL İŞLEMLER İVEDİLİKLE BAŞLATILACAKTIR"

Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infiale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.