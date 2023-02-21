Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde tamamlayıp AFAD'a devretti. Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı.Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler, AFAD görevlileri tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi. 2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte konteyner kenti ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kalıcı konutlar inşa edilene kadar bir süre kalacakları yeni yuvalarına yerleşen depremzedelerin sorunlarını da dinleyen Bakan Kurum, "Büyük bir afet yaşadık. Evlerimiz yerle bir oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Bu konteynerler eski yaşamınız gibi olmasa da yeni yuvalarınız inşa edilene kadar sizleri soğuktan, yağmurdan ve sıcaktan koruyacaktır. Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada, sahada olacağız. Buradan elimizi çekmeyeceğiz. Tüm sorunlarınız arkadaşlarımız tarafından tespit edilip derhal çözülecektir. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.Kentte çocuklar için tüm hizmetin verileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Çocuklarımızın psikolojisini düzeltmek için burada uzmanlarımız da görev yapıyor. Bir taraftan da onların eğitimlerini düşünmemiz gerekiyor. O nedenle burada anaokulu ve diğer eğitim birimlerimiz de inşa edildi. Tüm kurumlarımız çalışıyor. Bir yandan vatandaşlarımızı güvenli yerlere yerleştiriyoruz bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.Konteynerlere yerleşen vatandaşlar, sunulan imkânların oldukça iyi olduğunu anlattı.Depremde birçok yakınını kaybettiğini ancak ailesinin sağ salim yıkılan evden çıktığını söyleyen Çetin Aslan, "Eşim ve çocuklarım, yakınlarımızın olduğu Antalya'ya gitti. Annem kanser hastası, yolculuğu kaldıramaz diye burada kaldı. Ben de onu bırakmak istemedim. Çadırdaydık. Bugün de buraya getirdiler. Allah devletimizden razı olsun, bize sahip çıktı" dedi.Oğluyla birlikte konteynerde kalan Zeynep Aslan ise, "Bugünümüze de şükür. Allah devlete, millete zeval vermesin. Burada güvende olacağız. Yeni evlerimiz yapılana kadar burada güvende oluruz" diye konuştu.Ali Güzey, "Evden kaçarken yatak alamamıştık. Burası çok güzel, her şeyi düşünmüşler. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun" dedi.