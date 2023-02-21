Refakatsız çocukların 1225’i ailesine kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir TV kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yanık, 1788 refakatsiz çocuğun 1225'inin ailesine teslim edildiğini, 479'unun tedavisinin devam ettiğini ve 84'ünün de bakanlık kuruluşlarında bakım altına alındığını açıkladı. Refakatsiz çocuklar hakkında titiz davranıldığına dikkat çeken Yanık, "Devlet olarak herhangi şekilde refakatsiz, depremden çıkmış, enkazdan çıkmış bir çocuğu bir derneğe, vakfa, sivil toplum kuruluşuna, herhangi bir yere teslim etmemiz, bakım sorumluluğunu, gözetimini, denetimini herhangi kişi ya da kuruluşa, STK'ya vermemiz söz konusu değil" dedi. İddialarla ilgili "Çocuk hassasiyeti üzerinden toplumu kışkırtmanın manası yok" diyen Yanık, çıkan haberin ardından ekiplerin adreste incelemeler yaptığını ve çocukların annelerinin yanında ve kimliklerinin belli olduğunu belirtti.