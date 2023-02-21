Salgın riski kontrol altında

Depremzedelerin ve bölgede bulunan kişilerin enfeksiyon ve salgın hastalık riskinden korunması için çalışma yürüten Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde halk sağlığı koordinasyon merkezlerini kurdu. Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler, depremden etkilenen iller ve ilçelerde sular için "süper klorlama" çalışmaları yapıldığını belirtti.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Çadır kentlerin her birinde muayene alanları oluşturulduğunu söyleyen Gökler, erken uyarı sistemi uyguladıklarını, tüm birinci basamak sağlık kuruluşları, hastaneler ve 112'den ishal görülen çocuklarla ilgili verileri topladıklarını dile getirdi. Gökler, "Tüm hastalıkları rutin olarak izliyorduk. Suçiçeği normalde de vardı. Deprem bölgesinde de çıkıyor. Suçiçeği vakası tespit etiğimizde çocuğu izole edip tedavisini veriyoruz. Kimlerle temas ettiğini tarıyoruz. İshali olduğunu söyleyen kim varsa inceliyor, etken madde ne diye bakıyoruz. Bir önceki güne göre artış olup olmadığını günlük takip ediyor ve hızlıca önlem alıyoruz" ifadesini kullandı.

AŞI SIKINTISI YOK

Gökler, tetanos ve kuduz aşısı sıkıntısının bulunmadığını vurgulayarak, "Eksik aşısı olan çocuklar aşılanıyor. Depolarımızda yeterli sayıda aşımız mevcut. Rutin bağışıklama programı devam ettiriliyor" dedi.