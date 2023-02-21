Son dakika: Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü

Son dakika haberi: Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

FATİH'TE 3 KATLI METRUK BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA



Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamersına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.