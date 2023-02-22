Artık güven içinde oturuyoruz

İlk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları SABAH'a konuştu:
Cemal Şaban-Saliha Doğrular:
Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.
Funda-Mustafa Yumurtacı:
Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Serpil-Abdullah Çolak:
İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Ancak biz binalarımıza güveniyoruz. Deprem bölgesinde de TOKİ konutları yıkılmadı. Bizim konutlarımız da 8-9 büyüklüğünde depreme dayanıklı yapıldı. Biz şimdi güven içindeyiz.
Volkan Çolak:
Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerlerdi. Düzensiz ve sorunlu yapılardı. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum.