Artık güven içinde oturuyoruz

İlk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları SABAH'a konuştu:Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Ancak biz binalarımıza güveniyoruz. Deprem bölgesinde de TOKİ konutları yıkılmadı. Bizim konutlarımız da 8-9 büyüklüğünde depreme dayanıklı yapıldı. Biz şimdi güven içindeyiz.Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerlerdi. Düzensiz ve sorunlu yapılardı. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum.