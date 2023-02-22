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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Artık güven içinde oturuyoruz

Artık güven içinde oturuyoruz
İlk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları SABAH'a konuştu:
Cemal Şaban-Saliha Doğrular: Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.
Funda-Mustafa Yumurtacı: Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Serpil-Abdullah Çolak: İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Ancak biz binalarımıza güveniyoruz. Deprem bölgesinde de TOKİ konutları yıkılmadı. Bizim konutlarımız da 8-9 büyüklüğünde depreme dayanıklı yapıldı. Biz şimdi güven içindeyiz.
Volkan Çolak: Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerlerdi. Düzensiz ve sorunlu yapılardı. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum.
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Artık güven içinde oturuyoruz
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