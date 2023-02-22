Bakan Akar, çadır kentte kurulan Mehmetçik Okulu’nu ziyaret etti

MEHMETÇİĞİN YEMEK DAĞITIM FAALİYETİNİ TAKİP ETTİ

Daha sonra Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. 200 çadırın bulunduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçiğin yemek dağıtım faaliyetini de takip etti.

Çadır kentte kurulumu tamamlanan Mehmetçik Okulu'nda da incelemelerde bulunan Akar, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bir araya geldiği çocuklarla oyun oynayan Akar, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptı. Asrın felaketinin ardından diğer faaliyetlerle birlikte üzerinde en fazla durulacak konuların başında eğitimin geldiğini belirten Akar, bölgede yaraların sarılmasıyla birlikte eğitim öğretimin de en kısa zamanda başlayacağını söyledi.

Mehmetçik Okulu'nda, çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi.