Haberler Gündem Haberleri Cezayir’den Türkiye’ye 30 milyon dolarlık destek
Giriş Tarihi: 22.2.2023 16:56

Cezayir’den Türkiye’ye 30 milyon dolarlık destek

11 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası taziyelerini ileten ilk ülkelerden olan Cezayir, bu süreçte Türkiye’ye 30 milyon dolarlık yardımda bulundu. Sahada çalışmalara katılan 86 kişilik Cezayir arama-kurtarma ekibi ise 13 vatandaşı sağ salim enkazdan çıkardı.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Cezayir’den Türkiye’ye 30 milyon dolarlık destek

7 Şubat günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileyen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, "Cezayir, kardeş Türk milletine büyük acı yaşatan bu felaketin üstesinden gelmek için Türkiye'nin yanında yer alacaktır" ifadesini kullanmıştı. İlk günden bu yana Türkiye'ye her alanda destek veren Cezayir, afet bölgesine 86 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 100 tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırdı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'nin talimatıyla Türkiye'ye yapılan mali yardım ise 30 milyon doları buldu.

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Cezayir’den Türkiye’ye 30 milyon dolarlık destek
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