Cezayir’den Türkiye’ye 30 milyon dolarlık destek

7 Şubat günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileyen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, "Cezayir, kardeş Türk milletine büyük acı yaşatan bu felaketin üstesinden gelmek için Türkiye'nin yanında yer alacaktır" ifadesini kullanmıştı. İlk günden bu yana Türkiye'ye her alanda destek veren Cezayir, afet bölgesine 86 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 100 tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırdı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'nin talimatıyla Türkiye'ye yapılan mali yardım ise 30 milyon doları buldu.