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Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:32

Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 181 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarında 181 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 181 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 351 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 282 şüpheliden 181'i tutuklandı, 35'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Açıklamada, 19 şüphelinin yakalama kararı için araştırıldığı, 9 kişinin gözaltında bulunduğu, 10 kişinin ise ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 181 şüpheli tutuklandı
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