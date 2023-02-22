Malatya’daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin adı eğitim merkezine verildi

Bakan Özer, sınıfta eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi, öğretmen ve idarecilerden de bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, deprem ve sel felaketlerinde hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisinin eğitim olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte güvenli ve hızlı şekilde eğitim ve öğretim imkanı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Özer, "71 ilde nasıl 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başladıysak 3 kategoriye ayırdığımız 10 ilimizi de inşallah eğitim öğretimle buluşturacağız." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Özer, bakanlık olarak öğrencileri desteklemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Özellikle ikinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretim ertelense de bu konteyner kentlerde, çadır kentlerde psikososyal destek çadırlarından ilkokul ana sınıfı, ortaokul eğitimine kadar... Diğer taraftan 8. sınıfların LGS sınavları hazırlık çadırlarından, üniversiteye girecek 12. sınıf öğrencilerimizin YKS hazırlık sınıflarına kadar bakanlık olarak öğrencilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda şimdiye kadar 390 psikososyal destek çadırının 10 ilde kurulduğu bilgisini veren Özer, "Tüm okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışma öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı şekilde tramvayı atlatması için elinden gelen çabayı sarf ediyor." ifadesini kullandı.

"40 HASTANE SINIFINI 10 İLİMİZDE OLUŞTURDUK"

Diğer taraftan okul öncesi çadırlar, eğitim çadırları, ilkokul, ortaokul çadırlarının da kurulmaya devam edildiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Yine aynı zamanda özellikle gece gündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için 10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içinde 40 hastane sınıfını 10 ilimizde oluşturduk. İnşallah, 1 Mart'a kadar 10 ildeki tüm çalışan hastanelerde sınıflar oluşturmaya devam edeceğiz ve bunu tamamlayacağız."

Özer, bugün Malatya'da ilk konteyner kent olan Beydağı Konteyner Kenti'nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim süreçlerinde adaptasyonlarını destekleyen eğitim merkezi açtıklarını vurgulayarak, "Artık öğrencilerimiz burada sıcak ortamda öğretmenleri ile buluşup, eğitim eksiklerini gidermeyle ilgili, psikososyal destekle ilgili tüm destekleri alacaklar." açıklamasında bulundu.