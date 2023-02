Ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız

: Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Kahramanmaraş depremindeki yaralar sarılmaktadır. Devlet her şeye hâkimdir. Aslında depremde mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar uzun süredir gündemdedir. İlk olarak fay hatları haritası güncellenmiştir. 2018 yılında bina deprem yönetmeliği güncellenmiştir.Aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleri, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi. Acımızı ve ahımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim, nasıl açıklayalım? İktidarın kaybetmesi uğruna, vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız. Bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılması devasa bir ayıp ve ahlak eksikliğidir. Rahat olun biraz sabredin, Türk milleti sizin boyunuzun ölçüsünü, kaç gram ettiğini yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'la birlikte gittiği Osmaniye'de yaptığı açıklamada "Felaketin izlerini ortadan kaldırmak, yeni bir hayatı tekrar inşa etmek amacıyla gayret gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki illere ikinci defa geldi. Bugün de Osmaniye'de ikinci kez bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Bugünler geçecek; zilletin de, zelzelenin de hasar ve hüsranıyla sonuna kadar mücadele edilecektir. Zillet İttifakı paranoyadır. Kahrolsun sizin zillet anlayışınız! Yalan söylediler, algı operasyonu yaptılar. Asker nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi. Yalan söylediler, husumet yaydılar.İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız.Devleti ve hükümeti suçlama yarışına giren, karamsarlık aşılayıp kriz ve kaos ikmali yapan bu kimliksizler koordinasyondan ne anladıklarını, aslı astarı olmayan iddialarla nereye varmak istediklerini mertçe açıklayacak yürekliliğe sahipler midir? Bu karanlık tiplerin siyaset temsilcisi Kılıçdaroğlu, enkaz altındaki mazlum insanlarımızla alay eden edepsizlerin tutuklanmaları üzerine, "Gelin beni de tutuklayın" diyecek kadar seviyesiz ve sevimsiz bir hale savrulmuştur. "Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" açıklamasıyla ar damarının çatlaklığını, katılaşmış kalbinin iflasını belgelemiştir. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında bölücülük yapmaktan hiç gocunmamıştır. Kılıçdaroğlu "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık" demiş. Senin eskin nedir ki yenin ne olacaktır. Fakat sen görmesen de Türk milleti her dönemde olduğu gibi aynı ahlaka, aynı asalete, aynı ruha sahiptir, afet günlerinde de bunu feragatiyle ispat etmiştir.