Uzman isim Karadeniz’deki ‘korozyon’ riskine dikkat çekti! ‘Yaygınlaştırılmış dönüşüm’ önerisi

"BU DÖNÜŞÜM, YAYGINLAŞTIRILSIN İSTİYORUZ"

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Ustabaş, Gürcistan'da meydana gelen depremlerin Rize'de hissedildiğini hatırlatarak "Aslında depremi yaşıyoruz. Gürcistan'daki bir fay hattında sürekli 3.0- 3.5 büyüklüklerinde depremler oldu. Rize'de sallandık, Rizeliye bu mesajlar geliyor. Rize, bir deprem bölgesinde ve deprem olma olasılığı var. Bizim bu yapılarımızı doğru şekilde yapma zorunluluğumuz var. Buraya 2001'de geldiğimde taşıma gücünün çok düşük olduğu yerlerde binalar yapılmıştı. Bu binaların zamanla yattığı söyleniyordu. Şu an orada yeni binalar yapıldı. Bunlar, Rize açısından iyi çalışmalar. Yürütülen kentsel dönüşümler çok iyi. Bu dönüşüm, yaygınlaştırılsın istiyoruz" dedi.