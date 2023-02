Uzmanlar binalarda taşıyıcı sistemlere müdahalelere karşı uyardı: Tesadüf değil

BÜYÜK VİTRİN İHTİYACI OLAN İŞLETMELERİN DENETLENMESİ GEREKİYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, "Şimdi özellikle ana caddelerde binaların, konutların alt katlarının, ticari işletmelere verildiği ve kullanıldığını gözlemliyoruz. Bu ticari işletmeler, binalara yapılmaması gereken bir tadilat, müdahale yaptığı zaman, örneğin; taşıyıcı elemanları sağlam bir binada dahi 'dolgu duvarlarını kaldırıp bir vitrin oluşturayım' dediklerinde ve bunlar kaldırıldığında boşluk oluşmasıyla, binalarda bir zafiyet söz konusu oluyor. Dolgu duvarların dahi kolon ve kirişlere katkısı var. Bu tip durumların deprem anında olumsuz etkisi oluyor. Sadece bununla da kalınmıyor, duvarların kaldırılması ve benzeri uygulamalar; bazen kolonların tıraşlandığını, hatta söylemek istemiyorum ama kesildiğini bile söylüyorlar. Dolayısıyla bu tür taşıyıcı sisteme müdahaleler nedeniyle özellikle alt katlarında, zemin katlarında ticari işletme olan binalarda zemin katın göçmesi ve üzerine adeta kötü bir benzetme olacak belki ama sandviç gibi bütün katların düşmesi bir tesadüf değil. Büyük vitrin ihtiyacı olan her türlü ticari işletmede bu tür bir işlem olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor. Kontrolü gerekiyor. Vakaların, çok ağır cezalandırılmasıyla belki bu işi yapanların cesareti birazcık önlenebilir. Yine söylüyorum altında ticari işletme olan apartmanların bu şekilde enkaz hale gelmesi bir tesadüf değil, araştırılsın. Belki de konutların altında ticari işletmelere izin verilmemesi gerekir. Aslında iskan belgesi verildikten sonra vatandaşa burada güvenle oturabilirsiniz denmiş oluyor fakat bu sonraki müdahaleler için de belki yasada bir kontrol olması gerekiyor, belirli periyotlarda. Nasıl ki binalarımızda asansörlerimizin aylık bakımları yapılıyor; şu an mevcut mevzuatta bu yok ama her şeyi doğru yapılmış binalar da dahil taşıyıcı sisteme yapılabilecek, kolonlara kirişlere gerçekleştirilen müdahaleleri denetlemek için bir denetim mekanizması kurulmasında fayda var. Her şeyden önce bilinmesi gerekir ki, taşıyıcı sistemlere müdahale suçtur" ifadelerini kullandı.