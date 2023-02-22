Yalanın ucu bucağı yok

Türkiye yüzyılın depreminde seferber olurken, bir yandan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınladığı Dezenformasyon Bülteni'yle çarpıtılmış gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İşte asılsız iddiaların gerçekleri:06.00'da 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.Daha önceden hacizli olanlar dahil tüm haciz işlemleri durduruldu.Söz konusu konutlar özel mülkiyette olduğu için, depremzedelere açılması konusu konut sahiplerine ait.Sosyal medyada 2020 yılına ait görüntülerin yayılması dezenformasyona neden oldu. Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu derneğin ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım yaptığı görüntüleri manipüle edildi. Pandemi döneminde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçı, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulundu. Görüntülerin, bu bağışların Kızılay kolilerine aktarılması sırasında kaydedildiği ortaya çıkarılarak dezenformasyon çürütüldü.