Aile Bakanı Derya Yanık: Çocuk arama ekranıyla kayıp çocuklara ulaşılabiliyor

Depremden etkilenen refakatsiz çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesine yeni bir modül ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek kayıt altına aldığımız refakatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek" dedi. Bakan Yanık, TÜBİTAK tarafından geliştirilen DerinGÖRÜ sistemiyle 206 çocuğun eşleştirildiğini belirtti. Yanık, "Bakanlık ve kamu olarak herhangi şekilde, depremzede çocuklarımızın derneklere, vakıflara veya dernek, vakıf benzeri üçüncü şahıslara verilmesi diye bir şey söz konusu değil" dedi. Yanık, deprem sonrası oluşturulan 10 hatlı çağrı merkezi, ALO 183 ve sosyal medyadan gelen ihbarlardan toplanan bilgileri sisteme kaydettiklerini anlattı. Yanık, "Fiziki görüntü, saç rengi, göz rengi, doğum izi, fotoğrafları gibi ayırt edici bütün özellikleriyle birlikte çocuklara ilişkin bilgiler, oluşturulan bir bilgi formu üzerinden kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu kayıtlar 'DerinGÖRÜ' yüz tanıma ve eşleştirme sistemine yükleniyor. Çocuklarını bulamayanlar bu ekran üzerinden ihbar kaydı da bırakabilecek" ifadelerini kullandı. Yanık, DerinGÖRÜ uygulaması aracılığıyla 105 çocuğun ailesiyle iletişiminin sağlandığını kaydetti.