Bakan Dönmez depremzedeleri ziyaret etti: Konteyner kentin yapımını yerinde inceledi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerden Adıyaman'daki çalışmaları inceleyen Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne geçti.

Burada ağırlanan depremzedelere de ziyarette bulunan Dönmez, çocuklara oyuncak hediye etti, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaçlarını sordu.

Bakan Dönmez, kendisine "Hızır gibi yetiştiniz." diye seslenen bir depremzedeye, "Altından kalkacağız inşallah, hep birlikte yardımlaşacağız, yeniden inşa edeceğiz. Kayıpları geri getirme imkanımız yok ama yaralarımızı saracağız inşallah. Rabbim yardımcı olacak inşallah, siz dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

"Kurtulduğumuza şükrediyoruz, benim de ailemden ölenler var. Allah kimselere bugünleri göstermesin. Allah devletimizden de razı olsun. Biz çok şükür buraya geldik sığındık, burada rahatız. Çok şükür Türkiye Petrolleri temiz, Allah razı olsun. Buranın sahibi kimse Allah bin kere razı olsun." diyen afetzede kadına Dönmez, "Buranın sahibi sizsiniz." yanıtını verdi.

Dönmez, Adıyaman'ı daha güzel, daha sağlam şekilde yeniden yapacaklarını söyledi.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından da, "Adıyaman'da 1800 konteynerlik kentin yapımını yerinde inceledik. Sosyal donatı ve oyun alanlarıyla her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına da hitap edecek." ifadelerini kullandı.