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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Bu zor günlerde bile kızlarım unutulmadı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bu zor günlerde bile kızlarım unutulmadı
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilen siyam ikizleri Ayşe-Sema Tanrıkulu'nun babası Yunus Tanrıkulu, SABAH aracılığı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Depremzede siyam ikizleri kızlarının böyle bir günde bile Cumhurbaşkanı tarafından unutulmadığı için müteşekkir olduğunu ifade eden baba Tanrıkulu, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu acı günümüzde bile Cumhurbaşkanımız bizleri unutmadı. Güzel kızlarımı bu yıkımın enkazın ortasından da aldırdı. Her zaman bizlerin yanında oldu, çok teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık kontrolleri yapılan siyam ikizi kızlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.
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Bu zor günlerde bile kızlarım unutulmadı
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