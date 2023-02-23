Hatay için canla başla

Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen ardından ilk günden itibaren tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu için vakit kaybetmeden çalışmalar başladı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine bir an önce verilmesi için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy, mahalle mahalle Hatay'a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antakya yardım dağıtım merkezlerini ziyaret etti. Görevli personelle sohbet eden Başkan Aktaş, büyük bir özveriyle çalışan ekiplere kolaylıklar diyerek emekleri için teşekkür etti. El birliğiyle yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insanların rutin hayatına dönebilmesi adına çadır dağıtımına ve konteyner kentlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik, hijyen, gıda malzemeleri, ev eşyası, çocuk bezleri ve oyuncak gibi tüm malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ana depomuzda konuşlanmakla beraber farklı birkaç depoyu daha kullanarak şehrin dört bir tarafına dağıtım yapıyoruz. Her gün ortalama 150-200 kamyon farklı alanlara çıkış yapıyor. Toplamda 1000 kamyonu geçmiş durumdayız. Gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaraları el birliğiyle saracağız" dedi.