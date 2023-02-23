Malatya’da deprem soruşturmasında 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucunda yıkılan binalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları ile ilgili sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahiplerine yönelik soruşturmada 22 Şubat 2023 tarihine kadar gözaltı kararı verilen şüpheli sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 29 kişinin tutuklandığı, aralarında yaşlılık ve sağlık sorunları olanlarında bulunduğu toplam 23 kişinin ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunan 20 şüphelinin ise arandıkları öğrenildi.