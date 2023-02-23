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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Mehmetçik okulu

Mehmetçik okulu
Hatay'daki Akataş Hatayspor tesislerinde Mehmetçik tarafından 200 çadırla kurulan çadır kentin içinde bir de okul açıldı. 'Mehmetçik Okulu' adı verilen çadırdan sınıfta depremzede çocuklara eğitim veriliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler bu okulu ziyaret ederek sırada oturdu, çocuklarla sohbet etti. Mehmetçik Okulu'nda, çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetleri yürütülüyor. AA
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Mehmetçik okulu
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