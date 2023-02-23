Meral Akşener’in Tozkoparan’da kentsel dönüşümü nasıl durduklarını anlattığı video gündem oldu: Gürültü çıkardık ve durdurduk

İSKENDERUN'DA YÜZLERCE CAN SOL ÖRGÜTLER VE MUHALEFETİN İNADINA KURBAN GİTTİ

Asrın en büyük felaketi sonrası yapılan tespitler, yıkılan konutların ve iş yerlerinin çok büyük bir bölümünün 1999 öncesi depreme dayanıksız yapılar olduğunu ortaya koydu. Depremin en sert vurduğu ve yüzlerce canı yitirdiğimiz İskenderun'da 6 mahallede 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm yapılmak istendi. Ancak Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın başını çektiği siyasiler ve sol örgütler halkı kışkırttı.

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Süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme 2017 yılında dönüşüm kararını iptal etti. Yine 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Sol örgütler ve muhalefet halkı kışkırtarak süreci mahkemeye taşıtmasaydı, bu 6 mahallede dönüşüm yıllar önce tamamlanacaktı. Belki de birçok yapı ayakta kalacak, birçok insanımız da hayatta olacaktı.