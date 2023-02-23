Şanlıurfa’da 68 bin 341 kişiye deprem ödemesi yapıldı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlar için ilk etapta hane başına 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat'ta sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da hane başına destek ödemesinin rakamını açıkladı.

ŞANLIURFA'DA 68 BİN 341 KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Hane başı destek ödemesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan (MKYK) Üyesi Vildan Polat, şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa'mızda, deprem sonrası şu ana kadar hasarlı olduğu tespit edilen ve sisteme girilen ağır-orta ve az hasarlı yapılar için hane başı 10 bin TL olmak üzere 68 bin 341 vatandaşımıza 683 milyon 394 bin 605 tutarında ödeme yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.