Son dakika | AFAD Sivas’ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu

Son dakika haberi... AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, "3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orhan Tatar, "Sivas'ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi." dedi.

Tatar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var. Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

Niğde, Sivas ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde de hasarlı olan binalar var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor."

Ayrıntılar geliyor...