Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik





SINIR HATTINDAN GEÇİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL



Yani buna da şimdi yapılacak şey cevap vermemek. Burada biz bu işin kaynağını öğrenmek için biz bizzat raporlarını aldık. Hudut Birlikleriyle konuştuk, Hudut karakollarıyla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Depremden etkilenen Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar.

Askerler görevde, gece gündüz sınır hattında. Ayrıca İHA'larla kontrol ettik, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sınır hattından geçilmesi söz konusu değil.