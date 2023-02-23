Ya can kaybı olsaydı

DEPREMDE şans eseri can kaybı olmayan yerlerden olan Diyarbakır'ın binlerce nüfusa sahip Bağlar ilçesinde ise başkanlığını kentsel dönüşüme karşıtlığıyla bilinen Emin Koramaz'ın yaptığı TMMOB'a bağlı Diyarbakır Şehir Plancıları Odası (ŞPO), projeye karşı Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeden hem 'yürütmeyi durdurma' hem de 'projenin iptali' kararı çıktı. Kararın depremden 1 hafta önce çıktığı öğrenilirken şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak binlerce vatandaş hasar gören evlerini boşaltmak zorunda kaldı