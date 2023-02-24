Bakan Kurum: Malatya’da 173 bin bina ağır hasarlı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenleyerek deprem felaketinin 19. gününde son durum ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Ağır hasarlı binalara asla girilmemeli ve eşya alınmamalı. Özellikle ev sahibi olanlara 5 bin kira, 15 bin taşınma yardımı yapılacak. Kiracılar için de 2 bin liraydı, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bin liraya çıktı, 15 bin lira da taşınma yardımı alacaklar. Eğer ev bulamazlarsa konteyner kentlere kimler gelebilecek? Ev bulamayanlar konteyner kentlere yerleşebilir.

"KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Temel mantığımız şudur: Çok büyük biri afet oldu. Kimseyi dışarıda bırakmayacağımız, kuşatacağımız adımları hep beraber atıp şartları buna göre oluşturuyoruz. Burada işimizi tamamlamadan, Malatya'da insanları huzurlu bir şekilde, evi işi dükkanı tarlasıyla dört dörtlük yapmadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir. Daha önceki afetlerde de yaptık, burada da yapacağız."diye konuştu.

"YENİ MALATYA İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Kurum ise açıklamasında, "Demografik ve kültürel yapıyı değerlendirerek çalışıyoruz. Yeni Malatya'ya ilişkin kararları istişare ettik. Yeni Malatya, Doğanşehir, Akçadağ'ı inşa edeceğiz."

'1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Malatya'daki konutları 1 yıl içerisinde inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap yapacağımızı ve söz verdiğimiz sürede teslim edeceğimizi aktarmak isterim. İncelemelerimiz de devam ediyor ve Malatya'da hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Bu oran il ve ilçe merkezlerinde yüzde 98 seviyesindedir. 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı. 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak durumda.

MALATYA'NIN MASTER PLANI HAZIRLANIYOR

Şehirlerin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak. Malatya'da şehir merkezinde 3-4 katlı evler yapılacak. Esnafımız için de geçici iş yerleri kurmak için çalışıyoruz."