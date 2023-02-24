Bakan Kurum’dan deprem bölgesinde inşaa süreciyle ilgili açıklama: Onların hatıralarını yaşatacağız

ONLARIN HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ

Bu kapsamda 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Tabii ki; Bu manzarayı gördüğümzde giden canlarımızı geri getiremeyeceğizi, onların ardından gözyaşı dökeceğimizi biliyoruz. Onların hatıralarını yaşatacağız. Buranın tarihini, kültürünü yaşatacağız.

Yaşadığımız bu 2 deprem sonrası hem 6.4 şiddetli Defne merkezli ve Samandağ depremleri ile hasar tespitlerimizi yeniden yapıyor olacağız. Az hasarlı, orta hasarlı binalarda arkadaşlarımız incelemeleri yapacak.