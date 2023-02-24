Bakan Kurum’dan deprem bölgesinde inşaa süreciyle ilgili açıklama: Onların hatıralarını yaşatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yeni inşaa sürecinde de Hatayımızı doğal güzelliklerimizi gelecek nesillere aktaracak anlayışla yapacağız. Bunu yaparken de tarihi dokuya, hassasiyetle dikkat etmek suretiyle şehrin bizden ihtiyacı neyse süreçleri yürütüyor olacağız." dedi.
Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:
Deprem bölgesindeki illerimizde şu ana kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binanın hasar tespiti tamamlanmış durumda. Bu da yaklaşık yüzde 80 seviyelerine geldi.
ONLARIN HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ
Bu kapsamda 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.
Tabii ki; Bu manzarayı gördüğümzde giden canlarımızı geri getiremeyeceğizi, onların ardından gözyaşı dökeceğimizi biliyoruz. Onların hatıralarını yaşatacağız. Buranın tarihini, kültürünü yaşatacağız.
Yaşadığımız bu 2 deprem sonrası hem 6.4 şiddetli Defne merkezli ve Samandağ depremleri ile hasar tespitlerimizi yeniden yapıyor olacağız. Az hasarlı, orta hasarlı binalarda arkadaşlarımız incelemeleri yapacak.