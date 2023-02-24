Depremin tüm izlerini silene kadar buradayız

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar, "Depremin izlerini silmeden buradan çıkmayacağız. 1 yılda söz verildiği gibi tüm konutların depremzedelere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanların açıklamaları şöyle:









MİLLETİMİZ BİZE İTIMAT ETSİN

Bakan Süleyman Soylu: Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmaktır. Hayatımızda ilk defa ilkleri görüyoruz. Bizim buradan hep birlikte çıkabilme kabiliyetini ortaya koymamız lazım. Kapasitemizin tamamı ile buradayız. Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız. Milletimiz bize itimat etsin.







ÇADIR KENTLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 73 DOLAYINDA

Bakan Adil Karaismailoğlu: Şehir yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İlk günlerdeki çadır ihtiyacımızı hızla karşıladık. Şu an çadır kentlerde doluluk oranımız yüzde 73 dolayında. Yarın itibarıyla konteyner kentte de yaşam başlayacak. Burada konteynerlerin dışında da farklı yaşam alanları üretiliyor. Sürekli 24 saat vatandaşımızla beraberiz. Onlarla birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Buraları eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 83 seviyesine geldi. Burada bu düzeni oturtana kadar elimizi buradan çekmeyeceğiz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Tüm bakanlıklarımız işi doğrultusunda en iyisini yapmak için büyük çaba harcıyor. Burada hakikaten gönülden yapılan bir iş var. Bunu vatandaşımız da milletimiz de görüyor.



1 MİLYON 250 BİN KONUTA İNCELEME

Bakan Murat Kurum: Üstüne koya koya depremden etkilenen 11 ilimizde tüm Türkiye tek yürek olarak ilk andan itibaren seferberlik ruhu ile çalışıyoruz. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, belediyelerimiz, STK'larımız, milletimiz Adıyaman'ımız için çalışmaları sürdürüyoruz. Son ana kadar çalışmaları sürdüreceğiz. Hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizle yürüttük. Dün Kilis'teydik. Yeni Kilis'e dair çalışmaları takip ettik. 11 ilde 1 milyon 250 bin bina incelendi. 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespit edildi. Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yılda vereceğiz. Şehrin kültürel dokusunu da hesaba katarak plan yapıyoruz. Yöresel mimariyi yaşatacağız. 3 milyon konutun dönüşümünü nasıl yaptıysak, hasar tespit durumuna göre az hasarlılar, büyük hasarlılar olmak üzere çalışmaları eş zamanlı yürütüyor olacağız. Sözleşme süreçlerini 2 gün önce başlattık. Şehirlerimizin 100 yılını planlayarak afetleri de gözeterek bu yapıları yapacağız. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde bir yapılanmayı hayata geçireceğiz. Yeni yapılan binalar içinde de ağır hasarlılar var ama yıkılanların oranı yüzde 2. Ancak o binalarda insanlar hayatını kaybetmedi.