Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile bir araya geldi

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "geçmiş olsun" dileklerini ileten Sharif, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri için Emine Erdoğan'ı New York'a, 5-8 Haziran tarihlerinde de Kenya Nairobi'de düzenlenecek olan BM-Habitat Genel Kurulu'na açılış konuşmacısı olarak davet etti.

ERDOĞAN'A LİDERLİK TEKLİFİ

Görüşmede, Sıfır Atık Danışma Kuruluyla ilgili gelişmeleri de aktaran Sharif, başta Türk devletleri ve Arap ülkeleri olmak üzere Sıfır Atık uygulamalarının uluslararası arenada yaygınlaştırılmasında Emine Erdoğan'ın liderliğini önerdi. Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, yarın Gaziantep'teki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edecek.

EMİNE ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile İstanbul'da bir araya geldik. Deprem bölgelerinin yeniden inşa ve imar çalışmalarına UN-HABITAT olarak destek vermek için hazır olduklarını belirtmeleri ülkemiz için değerli bir adım."

ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLDU

"Afetin ardından bölgeye gönderilen, şu anda da katkılarını sürdüren BM Habitat ekibinin yardımlarını unutmayacağız. Bu anlamda, hepimizi derinden sarsan felaketin izlerini silmek, yaralarını sarmak için küresel dayanışmanın gerekliliği konusunda hemfikiriz. Zor günümüzde yanımızda oldukları ve 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında BM'de düzenlenecek olan programa davetleri için Bayan Sharif şahsında UN-HABITAT'a teşekkür ediyorum."