Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Sharif'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.
BM DESTEĞE HAZIR
BM Habitat İcra Direktörü Sharif görüşmede, depremden etkilenen Türkiye halkına dayanışmalarını göstermek için burada bulunduğunu belirterek, "Hem depremde hayatını kaybedenlere taziyeleri sunmak hem de BM Habitat olarak zaten bir ekibimiz halihazırda burada ama başka ne gibi bir destekte bulunabiliriz, onun için bizzat buradayım." dedi.
YENİDEN İNŞA EDELİM
Emine Erdoğan da BM nezdinde tüm dünyaya yardım çağrısı yaptığı için Sharif'e teşekkür etti. Sharif, BM Habitat olarak deprem bölgesinde çalışan ekiplerinin olduğunu, bölgenin yeniden inşa ve imar çalışmalarına destek vermek için hazır olduklarını vurguladı. Sharif ayrıca, depremde ortaya çıkan enkaz atıklarının toplanması sürecinde desteğe açık olduklarını iletti.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "geçmiş olsun" dileklerini ileten Sharif, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri için Emine Erdoğan'ı New York'a, 5-8 Haziran tarihlerinde de Kenya Nairobi'de düzenlenecek olan BM-Habitat Genel Kurulu'na açılış konuşmacısı olarak davet etti.
ERDOĞAN'A LİDERLİK TEKLİFİ
Görüşmede, Sıfır Atık Danışma Kuruluyla ilgili gelişmeleri de aktaran Sharif, başta Türk devletleri ve Arap ülkeleri olmak üzere Sıfır Atık uygulamalarının uluslararası arenada yaygınlaştırılmasında Emine Erdoğan'ın liderliğini önerdi. Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, yarın Gaziantep'teki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edecek.
EMİNE ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile İstanbul'da bir araya geldik. Deprem bölgelerinin yeniden inşa ve imar çalışmalarına UN-HABITAT olarak destek vermek için hazır olduklarını belirtmeleri ülkemiz için değerli bir adım."
Ülkemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BM Habitat İcra Direktörü @MaimunahSharif ile İstanbul'da bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 24, 2023
Deprem bölgelerinin yeniden inşa ve imar çalışmalarına @UNHABITAT olarak destek vermek için hazır olduklarını belirtmeleri ülkemiz için değerli bir adım. pic.twitter.com/UElZaBeZAG
ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLDU
"Afetin ardından bölgeye gönderilen, şu anda da katkılarını sürdüren BM Habitat ekibinin yardımlarını unutmayacağız. Bu anlamda, hepimizi derinden sarsan felaketin izlerini silmek, yaralarını sarmak için küresel dayanışmanın gerekliliği konusunda hemfikiriz. Zor günümüzde yanımızda oldukları ve 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında BM'de düzenlenecek olan programa davetleri için Bayan Sharif şahsında UN-HABITAT'a teşekkür ediyorum."