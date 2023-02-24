SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN 'BARIŞ' VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde Türkiye'de yaşanan depremler, birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ!

Başkan Erdoğan bugün Volodimir Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.