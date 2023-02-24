Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu.Toplantıda Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılması isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" talimatı verdiği kaydedildi. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da ele alındı. Yeniden inşa süreciyle ilgili "Hemen şimdi" ifadesinin kullanılmasının kararlaştırıldığı ve bunun "Türkiye için hemen şimdi", "Kahramanmaraş hemen şimdi" ve "Hatay hemen şimdi" gibi illere göre değiştirilebileceği kaydedildi.Türkiye'de zemin etütlerinin gözden geçirilmesi gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, müteahhitler için özel bir akreditasyon belgesinin de gündeme geldiği belirtildi. Bu kapsamda, "Müteahhit istedi, vatandaş istedi böyle yaptım" döneminin kapanacağı kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un buna ilişkin kararların detaylarını paylaşması bekleniyor.Toplantıda, depremde zarar gören kentlerin Türkiye Yüzyılı kararlığı ile yenileneceği ifade edilirken Hatay için özgün bir çalışma yapılması gerekliliği de belirtildi. Şehrin yeniden inşasında kültürel yapının korunmasına dikkat çekildi. Ayrıca başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografik yapısının değişmemesinin de önemi vurgulandı. Bu kapsamda "Hataylılar Hatay'a" sloganıyla bölgeye geri dönüş projelerinin yapılacağı kaydedildi.